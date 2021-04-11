Arıklı: "Bir kaç yüz ajan-provakatörü içimizden temizlememiz gerekiyor"

YDP'de gerilim bitmiyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan YDP başkanı Erhan Arıklı, partiye büyük oranda diğer partilerden geldiğini ve "ajan-provakatör" olarak nitelendirdiği kişileri "temizlenmesi gerektiğini" duyurdu.

Arıklı'nın paylaşımını ilgili kısmı şöyle.

“Kurultay süreci geride kalmıştır. Kurultayımızda gergin bir kampanya yapıldığı bir gerçek. Bu kampanya süresince hepimiz bir takım istenmedik sözler söylemiş, birbirimizi kırmış olabiliriz.

Kardeşlik hukuku içerisinde bu kırgınlıkları süratle geride bırakıp, açılan yaraları sarmamız gerekiyor.

Bunu yaparken de, bu süre içerisinde başka partilerden içimize sızan ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bunda da büyük ölçüde başarılı olan bir kaç yüz ajan-provakatörü içimizden temizlememiz gerekiyor. Umarım biz göndermeden bu malum şahıslar kendiliklerinden bu gemiyi terk ederler.

Yarın Parti Meclisi oy sayımının ardından, hafta içinde toplanacak Parti Meclisimiz, yeni Genel Sekreterimizi ve MYK mızı seçecek… Yeni yönetim, partimizi yeniden organize edecek ve daha da büyütmek için sahaya inecektir … Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize bir kez daha teşekkür ediyor ve sizleri Allaha emanet ediyorum.”

