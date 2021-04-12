KURULTAY ‘SALGIN’I TAKMADI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kurultayı’nda karantina kuralını çiğneyen temaslı bir kişi oy kullandı, polis salonu boşalttı. Kurultayda “sokağa çıkma yasağı” dahil tüm pandemi kuralları çiğnendi.

YDP’de Genel Başkanlığa yeniden Erhan Arıklı seçildi. Salgın yasaklarının tümünün ihlal edildiği olaylı kurultayda Erhan Arıklı oyların yüzde 53,6’sını (2179), Bertan Zaroğlu ise yüzde 46,4’ünü (1891) aldı, 45 oy geçersiz sayıldı.

TEMASLI OTELİNDE YER BEKLİYORDU… Ev karantinasından kaçarak oy vermeye giden kişinin temaslı otelinde yer beklediği için evde tutulduğu öğrenildi. Yaşanan gelişmeler sonrası temaslı ekibi kaçan şahsı evinde tespit ederek, temaslı oteline yerleştirdi. Polisin bu konuda izleyeceği yol ise bugün netleşecek.

PARA VE HAPİSLİK CEZASI VAR… Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası'na göre, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar suç işlemiş sayılacak. Buna göre kural ihlali yapan kişi 5 asgari ücret ve 1 yıl hapis cezasına veya her iki cezaya da çarptırılabilecek.

Devrim DEMİR

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kurultayı’nda karantina kuralını çiğneyen temaslı bir kişi oy kullandı, polis salonu boşalttı. Kurultayda “sokağa çıkma yasağı” dahil tüm pandemi kuralları çiğnendi.

YDP’de Genel Başkanlığa yeniden Erhan Arıklı seçildi. Salgın yasaklarının tümünün ihlal edildiği olaylı kurultayda Erhan Arıklı oyların yüzde 53,6’sını (2179), Bertan Zaroğlu ise yüzde 46,4’ünü (1891) aldı, 45 oy geçersiz sayıldı. Kurultayda karantina kuralını çiğneyen temaslı bir kişi oy kullandı, polis salonu boşalttı. YDP Kurultayı’nda 4 bin 115 üye oy kullandı, kurultaya “pandemi koşulları” damgasını vurdu.

Parti Meclis (PM) sayımı ise bugün YDP Genel Merkezinde saat 11.00 itibarı ile başlayacak. Divan kurul üyelerinin sabahın ilk saatlerine kadar sayımda olduğu gerekçesi ile PM sayımı bugüne kaldı. Sandıklar aday olmayan divan üyeleri kontrolünde çift kilit sistemi ile Genel Merkeze taşındığı öğrenildi.

Ev karantinasındaydı… ‘Temaslı’ oteline gönderildi…

YDP kurultayına damgasını vuran temaslı bir kişinin karantinadan kaçarak oy kullanmaya gitmesi ortalığı karıştırdı. Akşam saatlerinde tespit edilen kişinin karantina oteline alındığı öğrenildi. Lefkoşa Devlet Hastanesi Temas Takip Ekibi Sorumlusu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyesi Başhemşire Fatma Savaşkan, temaslı kişi ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Savaşkan, karantina gözetimindeki kişinin otelde yer olmadığı için evde bekletildiğini ancak hafta sonu yaşanan gelişme sonrası aynı gece karantina oteline alındığını söyledi.

Temaslı kişinin PCR testinin negatif olduğuna da dikkati çeken Savaşkan, “Otelde yerimiz olmadığı için temaslı kişi yer boşalana kadar ev karantinasına alınmıştı. Evde yer bekliyordu. Cumartesi günü yaşanan gelişme sonrası, temaslı ekibimiz aynı gün içinde kişiyi evinden alarak temaslı oteline getirdi. Temaslı kişinin PCR testi yapıldı ve negatif olarak sonuç verdi” şeklinde konuştu.

Polisin izleyeceği yol bugün belirlenecek…

Ev karantinası kurallarını ihlal ederek oy kullanmaya giden kişi hakkında polisin izleyeceği yol ise bugün belirlenecek.

Yasada 5 asgari ücret ve 1 hapislik cezası var…

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasası'na göre, bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana ve/veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar bir suç işlemiş olacak ve mahkumiyetleri halinde aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarı kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecekler.

YDP Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz

“PM için sandıklar bugün açılacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurultayın tamamlandığını ve Erhan Arıklı’nın yeniden Genel Başkan seçildiğini söyledi.

Yarışın çok yakın bittiğini saat sabah 03.00’e kadar sayımın sürdüğünü belirten Büyükyılmaz, Parti Meclisi (PM) için sayımın bugün saat 11.00’den sonra Parti Genel Merkezinde yapılacağını kaydetti.

4 bin 115 üyenin pandemi korkuları içinde oy kullanmaya geldiğini ifade eden Büyükyılmaz,” Sandıklar bir hata, yanlış olmaması adına defa kez sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar hatasız kusursuz bir sayım gerçekleştirdik. Parti Meclisi için sayım bugün başlar sanırım üç gün sürecek. Sandıklar aday olmayan divan üyeleri kontrolünde merkeze çift kilit kontrolünde taşındı, merkeze kamera sistemi kuruldu. 4 bin 115 oy pusulası sayılacak, bölge bölge adım adım her şeyin doğru yapılması adına dikkatli davranacağız” dedi.

“Pandemi kurallarına uyuldu”

Pandemi kurallarında ne gerekiyorsa yapıldığını da altını çizen Turan Büyükyılmaz, “Parti üçüncü yılını bitirdiği için bu kurultay yapılmak zorundaydı. Erteleme şansımız yoktu. Pandemi korkusu altında sabah saatlerinde başlayan seçim sabaha doğru tamamlandı. Seçmenlerimizi içeriye 10’ar gruplar halinde aldık, herkesin açık alanda mesafeli durması hususunda sürekli anons yaparak uyardık. Tüm kurallara uyulduğunu gözlemledi.”

“Ev karantinasındaki kişi çift aşılıydı”

Karantina kuralını ihlal ettiği iddia edilen kişi hakkında da bilgi veren Turan Büyükyılmaz, “Oy kullanmaya gelen seçmenimiz ev karantinasındaydı temaslının temaslısı olarak. Seçmenimiz çift aşılıydı, karantina süresinin bitip bitmediğini tam olarak bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Geriye çöpler kaldı…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayının gerçekleştiği Ataür Spor Salonu giriş alanı ve park yerinde Cumartesi günü yapılan kurultaydan geriye çöp yığını kaldı. Çadırların kurulduğu alanda manzara içler acısıydı. Maskelerin dışında, Bertan Zaroğlu ve Erhan Arıklı’nın resimlerinin olduğu çok sayıda bayrak, pideler ve yüzlerce içecek kutuları etrafa saçıldı.

Kurultayda neler yaşandı?

Yeniden Doğuş Partisi Kurultayı’nda pandemi yasaklarının neredeyse tümü hiçe sayıldı.

Genel Başkanlığa yeniden Erhan Arıklı’nın seçildiği kurultayda, karantina kuralını çiğneyen temaslı bir kişi oy kullandı, polis salonu boşalttı.

Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu’nun genel başkanlık için yarıştığı kurultayda, oy verme işlemi saat 10.50’de başladı, 20.47’de tamamlandı. YDP Genel Başkan adayı Erhan Arıklı, kurultayın yapılacağı alanda alkışlarla karşılandı. Arıklı, pandemiye rağmen alana maskesiz geldi, partililerle kucaklaştı, anı fotoğrafı çekti.

YDP Kurultayı’nda 4 bin 115 üye oy kullandı, kurultaya “pandemi koşulları” damgasını vurdu.

Sokağa Çıkma Yasağı hesaba katılmadı, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, oy sayımı ve sokağa çıkma yasağının başladığı saatte, polisin kendilerini uyardığını, temaslı bir kişinin oy kullanması nedeniyle salonun boşaltılması gerektiğini anons etti. Polis, başkan adayları ve divan kurulu ile basın dışında salonu boşalttı.

Polis, başkan adayları ve divan kurulu ile basın dışında salonu boşalttı. Oy sayımı ise yeni güne sarktı, saat 03.00 ‘de tamamlandı. Kurultayda özel güvenlik yanısıra polis de salonda geniş güvenlik önlemleri aldı. Oy sayımın da özel güvenlik gözetiminde olması dikkat çekti. Oy sayımı öncesinde polisin “sokağa çıkma yasağı” ikazına rağmen salon boşaltılamadı. Sonrasında polis salonu boşalttı.

Büyükyılmaz, “Parti üçüncü yılını bitirdiği için bu kurultay yapılmak zorundaydı. Erteleme şansımız yoktu. Pandemi korkusu altında sabah saatlerinde başlayan seçim sabaha doğru tamamlandı. Seçmenlerimizi içeriye 10’ar gruplar halinde aldık, herkesin açık alanda mesafeli durması hususunda sürekli anons yaparak uyardık. Tüm kurallara uyulduğunu gözlemledi.”

YDP kurultayında parti yetkililerinin yaptığı ‘kurallara uyduk’ açıklamaları ile fotoğraf karalerine yansıyan görüntüler birbirini tutmadı. Kurultay boyunca maske, mesafe ve temas kuralları hiçe sayıldı.

YDP kurultayı sonrası salon çevresinden manzaralar.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS