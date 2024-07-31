Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şubat ayında Girne-Tatlısu yolunda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’yla, çocuğunu trafik kazasında kaybetmiş tüm anneleri temsilen görüşmek istediğini söyleyen Gönül Sağır, ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi için önerilerde bulundu.

Gönül Sağır, trafik eğitiminin ilkokul çağından başlamasını gerektiğini belirterek, müfredatta yer alması için Bakan Arıklı’dan destek talep etti.

Kazaların meydana geliş nedenini daha iyi tespit etmek ve kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu ayırt etmek için araç içi kameraların zorunlu hale getirilmesini talep eden Sağır, son olarak trafik kuralı ihlalleri ve en önemlisi alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara daha da ağırlaştırılmış, caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Gönül Sağır, karayollarının durumunun herkes tarafından bilindiğini, istenilen düzeyde olmadığını ancak bunun uzun bir planlama ve büyük bütçe gerektirdiğini belirterek, “Trafik eğitimi, cezaların artırımı ve araç için kameraların zorunlu hale getirilmesi çok daha az bir çaba ve maliyetle mümkündür” dedi.

Arıklı: “Ağır cezalar gelecek, kamera sistemi değişecek”

Bakan Arıklı da, trafik eğitimi konusunda çalışmaların başladığını ve pilot uygulamaların ardından ülke geneline yayılacağını belirtti. Ölümlü kazaya neden olma hapis cezası üst sınırının 14 yıla çıkarıldığını hatırlatan Arıklı, bunun da Gönül Sağır gibi insanlar sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Arıklı, trafik cezaları konusunda da değişikliğe gidileceğini, 150 promil üzerinde alkollü sürücülerin araçlarına el konularak, mahkemelere ehliyetlere uzun süreli el koyma yetkisi verileceğini aktardı.

Bakan Arıklı, mevzuatta yapılacak değişiklikle şoför okullarının da denetleneceğini ve cezaların ağırlaştırılacağını kaydetti.

Arıklı, mevcut hız tespit kamera sisteminin caydırıcı olmadığını, kamerayı geçenin süratlendiğini belirterek, yeni kurulacak kamera sistemiyle hız ihlallerinin yanı sıra şerit ihlallerinin de tespit edileceğini, söz konusu kameraların hareketli görüntü kaydı da yapabileceğini ifade etti.

Tüm karayollarının ışıklandırılması yerine kavşakların ışıklandırılmasının öncelikleri olduğunu belirten Arıklı, fosforlu yol çizgileri sayesinde sürücülerin geceleri daha güvenli seyahat imkanı bulacağını sözlerine ekledi.