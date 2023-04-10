Anket: ‘Ekonomi’ ve ‘yeteneksiz siyasi lider’ en önemli sorun

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Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) araştırma sonuçlarına göre; ülkedeki en önemli sorunları ‘ekonomik sorunlar’, ‘yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler’ ve ‘yüksek yaşam maliyetleri’ oluşturuyor.

Enflasyon, Kıbrıs Sorunu ve sağlık sistemi de ‘en önemli sorunlar’ arasında kendine yer buluyor.

CMIRS’in Mart ayında 500 kişiyle telefon anketi şeklinde yürüttüğü çalışmaya katılan vatandaşların yüzde 95.2’i ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor.

Ankete katılanların % 81.09’u 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

Gelecekte kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece % 3.02.

Sonuçlara göre; ankete katılanların yüzde 81.6’sı mutfak giderlerini karşılayamama, yüzde 89.2’si hayat standardını koruyamama, yüzde 84’ünü de taksitlerini ödeyememe kaygısı çekiyor.

Katılımcıların, yüzde 87’si ise sağlık giderlerini karşılayamama endişesi taşıyor.