“Hayat Pahalılığı ödeneğinin keyfi kararla durdurulamayacağını hep birlikte gördük”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini durdurma girişimi üzerine Anayasa Mahkemesi`ne açtıkları davada “iptal kararı” alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sendika, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı “hukukun üstünlüğü ve adaletini yansıtan bir karar” olarak nitelendirdi.

Sendika, açıklamasında “Dövizin durdurulamaz yükselişi ve hayatın günden güne pahalılaşmasına yönelik tedbir alamayan ve tasarruf yapamayan yöneticilerimizin, en kolayına kaçarak, çalışanların kazanılmış haklarını gasp etme amacıyla almaya çalıştıkları katarlar tarafımızca kesinlikle kabul edilemez “ ifadesini kullandı.

“Anayasa’ya aykırı olduğunu bilerek, hayat pahalılığı ödeneğini yasa gücünde kararname ile durdurulmaya çalışılmasının, ülkeyi yönetenlerin yasa – hukuk tanımazlıklarına eklenen üzücü durumlardan biri olduğunu” öne süren sendika, bu ödeneğin çalışanın elinden alınmasının ülkenin ticari piyasasına da olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Sendika, kamuda yapılan fuzuli harcamaların azaltılması sayesinde önemli bir ekonomik tasarruf sağlanacağının da altını çizerek, ülke hükümetlerinin çalışanlarının alım gücünü azaltacak yasa dışı kararlar üretmesinin her zaman karşısında olacağını kaydetti.