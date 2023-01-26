Anastasiadis: Stewart’la ilgili Yenidüzen’e yansıyan iddiaların doğru olmadığına inanmak isterim

Finlandiya delegasyonunun New York'ta düzenlediği brifinge konuşan Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın gazetemiz Yenidüzen’e yansıyan sözleri güneyde yankılanmaya devam ediyor.

Gqzeteci Cenk Mutluyakalı’nın iki diplomata dayandırarak “Yalnızca itiraz ediyor, kınıyor, suçluyorlar” başlığı ile köşesine taşıdığı sözlerle ilgili Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis “izahat” istedi.

Stewart’ın şu sözleri Yenidüzen’de öne çıkmıştı: Kıbrıs’ın kuzeyi halihazırda ekonomik ve siyasi olarak Türkiye'ye entegre olmuştur. Bu durumu değiştirmek için harekete geçmesi gereken Kıbrıslı Rum liderliğidir. Ancak sadece itiraz ediyor, kınıyor, suçluyorlar.”

Cyprus Mail’e göre Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, BM Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın Kıbrıs Rum tarafı hakkında yaptığı iddia edilen olumsuz yorumları reddetmesi veya onaylaması için 'meydan okudu.’

BM daha önce Stewart'a yapılan atıfları 'yanlış' ve 'temelsiz' olarak reddetmişti.

Anastasiades, "Böyle şeylerin söylenmediğine inanmak isterim" dedi.

Anastasiadis,, “Yarına [Cuma] kadar bekleyeceğiz, Bay Stewart iddiayı düzeltmeye davet ediyoruz” dedi.