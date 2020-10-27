Anastasiadis-Johnson: Kıbrıs için aktif rol
Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
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Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İki başkan ‘Covid-19’la ilgili işbirliğini ele alırken, görüşmenin odağında asker kontrolündeki Kapalı Maraş (Varosha) yer aldı.
Anastasiadis-Johnson görüşmesinde, kıyı şeridinin ziyarete açılmasıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 540 ve 789 numaralı kararlarının ihlal edildiği de gündeme taşındı.
İki lider, Doğu Akdeniz’deki gerilimi de konuşurken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un “Kıbrıs barışı için aktif rol üstleneceği” belirtildi.
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