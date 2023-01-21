Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’dan hükümete: “Ölü gözünden yaş beklenmez!”

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın soruşturması hakkında hükümetin tutarsız açıklamalarını eleştiren Ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, “belirsiz bir geleceğe dair ‘müjde’ açıklamalarına” da atıfta bulundu.

Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ölü gözünden yaş beklenmez!” dedi.

Açıklama şöyle:

“Bir "hükumet" düşünün ki Din İşleri Başkanı hakkında soruşturma başlattık diye açıklama yapsın, sonra soruşturma başlatılmadığı bir bakanın ağzından açıklansın ama daha önce "soruşturma başlatıldığını" açıklayanlardan tek bir ses çıkmasın!

Bu arada aynı "hükumet" durmadan belirsiz bir geleceğe dair "müjde"ler açıklamaya da devam etsin! Devam etsin ve alım gücü her gün düşen, elektriksiz, akaryakıtsız, ilaçsız insanlar da buna umut bağlayarak rahat bir nefes alsın! Ölü gözünden yaş beklenmez!”