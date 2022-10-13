Ambulanstan çok KIB-TEK aranıyor!

Ertuğrul SENOVA

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), toplam geliri 650 milyon TL’ye yükselen elektronik haberleşme sektörünün 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin raporunu yayınladı.

Söz konusu raporda; net olarak bilinmeyen Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfusa ilişkin ortalama rakamlar, en çok trafik gönderilen - alınan ülkeler ve adanın kuzeyinde yaşayan insanların elektronik haberleşme ortamındaki dijital adımlarına dair dikkat çeken veriler yer alıyor.

755 bin 857 “aktif abone”

Rapora göre, mobil haberleşme sektörünü elinde tutan Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Telsim’e kayıtlı 908 bin 653 mobil abone bulunuyor. Ancak bu rakamın 755 bin 857’si fatura ya da ön ödeme yapan “aktif abone” olarak kayıtlara yansıyor.

‘Penetrasyon’ oranı yüzde 233

Raporda, “bir pazardaki mobil cihaz kullanıcısı sayısının nüfusa oranlanması” anlamına gelen penetrasyon oranı, yüzde 233 olarak belirtiliyor.

BTHK, 2011 yılında KKTC’de yapılan nüfus sayımını projeksiyon alarak hesaplayan KKTC İstatistik Kurumu’nun 390 bin olarak belirlediği 2021 nüfusunu kaynak alarak penetrasyon oranını hesapladığını belirtiyor.

Ancak söz konusu penetrasyon oranına göre, hemen her vatandaşın en az 2 sim kartının bulunması gerekiyor...

Çok fazla telefonda konuşuyoruz…

Raporda, abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, yani; “MoU” verilerine de yer verildi. Buna göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren bir kişi, cep telefonu ile ayda ortalama 264 dakika konuşma yapıyor.

Bu rakam, rapordaki dünya sıralamasına göre oldukça yüksek.

Zira Avrupa genelinde, bir kişinin aylık ortalama konuşma süresi 243 dakikaya düşerken, İsviçre’de bu süre 112 dakikaya kadar düşüyor.

En çok aranan ilk 5 ülke arasında Nijerya ve Türkmenistan var

Raporda, “en çok trafik gönderilen ve alınan” ülkelere de yer veriliyor. Bu, en çok arama alınan ya da arama giden ülkeler anlamına geliyor. 2022 yılının 3 aylık dönemini inceleyen BRTHK analistleri, en çok arama gönderilen ilk beş ülkenin, sırasıyla; Türkiye, İngiltere, Nijerya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkmenistan olduğunu tespit etti.

Raporda, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İngiltere dışında kalan ülkelerin incelendiği ve Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin, ülkede bulunan öğrencilerden kaynaklandığı; Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Ambulanstan çok KIB-TEK’i aramışız

Raporda, en çok aranan “kısa numaralara” da yer verildi. Söz konusu numaralar arasında ikinci sırada “188”in yer alması dikkat çekti. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) kısa numarası olan “188”, elektrik kesintilerinin bolca yaşandığı günlerde, hemen her vatandaş tarafından aranan bir numara olmuştu. Birinci sırada, Kuzey Kıbrıs Turkcell Müşteri Hizmetlerine ulaşan 533 yer alırken, ikinci sırada KIB-TEK, üçüncü sırada ise Sağlık Bakanlığı mevcut. 5’inci sırada da Hızır Servis bulunuyor…

En çok aranan kısa numaralar sıralaması şöyle:

533 - Kuzey Kıbrıs Turkcell

188 - KIB-TEK

1101 - Sağlık Bakanlığı

112 - Ambulans

SMS kullanımında son 9 yılda yüzde 70’lik düşüş

Kısa mesaj anlamına gelen “SMS” kullanımı, Whatsapp ya da Messenger gibi internete bağlı ücretsiz haberleşme uygulamaların yükselişiyle, 9 yılda yüzde 70’lik bir düşüşe uğradı. 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 milyon adet atılan SMS, 2022’nin ikinci çeyreğinde 13.1 milyon adete geriledi.

Toplam 765 baz istasyonu mevcut, 245’i Lefkoşa’da

Yine raporda, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılarının kurduğu baz istasyonlarının sayılarına ve ilçe bazında dağılımlarına da yer verildi. 2022 yılının ikinci çeyreği itibariyle kurulu baz istasyonu sayısı 765’e yükselmiş durumda. En fazla baz istasyonu ise Lefkoşa’da bulunuyor.

Baz istasyonlarının ilçelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 245

Girne: 248

Mağusa: 133

İskele: 79

Güzelyurt: 60

Toplam trafiğin yüzde 95’i cep telefonu, yüzde 5’i ev telefonu…

2022 yılının ikinci dönemine ait trafik bilgileri incelendiğinde, toplam trafiğin yüzde 95’i mobil (cep telefonu) aracılığıyla sağlanırken, sadece yüzde 5’inin sabit şebekelerde gerçekleştiği görülüyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit hat gelirleri her geçen gün azalıyor…

Rapora göre Kıbrıs’ın kuzeyinde şu an 78 bin 505 kişi, sabit hat; yani, ev telefonu kullanmaya devam ediyor. Sabit şebekede, “KKTC”de yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcısı KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin sabit telefon gelirlerinin yaklaşık 17,2 milyon TL olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.

Analistler, bu rakamın bir önceki döneme gör yüzde 7,8 oranında azaldığını söylüyor…