Alzheimer Derneği tarafından gerçekleştirilecek ve Ağustos 2023’te tamamlanacak olan “Alzheimer & Demans Dostu 1 Toplum için 1 Adım At” projesi başladı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, projenin, Alzheimer hasta ve yakınlarının topluma dahil edebilmeleri, evde bakım konusunda yaşamakta oldukları sorunların tespit edilmesi, hasta yakınlarının psikolojik olarak desteklenmesi ve Alzheimer hastalarının, hastalığın bir sonraki evresine geçişlerini yavaşlatacak aktivitelerin düzenleneceği Gündüz Yaşam Evleri’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde de yaygınlaşması için farkındalık ve savunuculuk kampanyalarını içerdiği kaydedildi.

Proje kapsamında Alzheimer Derneği yetkililerinin Şişli Belediyesi tarafından yürütülen Şişli Gündüz Yaşam Evi’ni ziyaret ettikleri ve bu ziyaret sonucunda Kıbrıs’ın kuzeyinde de Alzheimer/demans hastalarının sosyalleşebilmesi, yatalak olmayan hastaların gündüz bakımının ve rehabilitasyonunun sağlanması gibi amaçlara hizmet edecek Gündüz Yaşam Evleri’nin kurulmasını planladıkları belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla, Şişli Gündüz Yaşam Evi’ne yapılan gözlem ziyaretinin raporu, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, pilot olarak da Lefkoşa Türk Belediyesi’ne sunulup başarılı olan bu uygulamanın Kıbrıs’ın kuzeyinde de yaygınlaşması için adım atılacağı kaydedildi.

Evde bakım hizmetleriyle ilgili anket çalışması yapılacak

Açıklamada, proje çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’nın sağlamakla yükümlü olduğu evde bakım hizmetlerinin kapsamı, bakıcı giderleri, evde bakım için kullanılan medikal ürünlerin maliyetleri gibi konular hakkında veri toplayabilmek ve sonrasında da bunlarla ilgili savunuculuk kampanyası düzenlemek için bir anket çalışması yapılacağı da duyuruldu.

Alzheimer/Demans hasta yakınları dayanışma toplantıları düzenlenecek

Türkiye Alzheimer Derneği’nin yıllardır başarıyla yürütmekte olduğu Alzheimer/Demans hasta yakınları paylaşım ve dayanışma toplantılarının Kıbrıs’ın kuzeyinde de pilot olarak proje kapsamında düzenlenmesi planlandığı ifade edilen açıklamada, hasta yakınlarının yaşamakta olduğu sıkıntıları, ihtiyaç duydukları desteği raporlayarak hasta yakınlarının kaliteli bir yaşam sürerek topluma dahil edilmesi hedeflendiği de dile getirildi.

Alzheimer/Demans hastalarının ve bakımverenlerin ihtiyaçları için yerel politikalar üretilmesinin elzem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Alzheimer Derneği olarak, toplumumuzda giderek artan Alzheimer ve Demans’a karşı toplum genelinde bir adım atılması, gerek hastalıkla ilgili bilgilendirme gerekse hasta ve yakınlarına destek olmakla yükümlü olan Bakanlık ve yetkililerin bu konuda derhal kapsayıcı politikalar üreterek demans ve Alzheimer dostu toplum yaratılması için bir adım atmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.”