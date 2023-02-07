Altuğra: "Sağlık Bakanlığı’nın acil yardım ekibi deprem bölgesinde çalışmalara katılacak”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli şekilde hissedilen deprem felaketinin acısını derinden hissettiklerini belirterek, deprem bölgesinde çalışmalara katılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın doktor, hemşire ve paramedikten oluşan acil yardım ekibinin gönderildiğini açıkladı.

Altuğra şunları kaydetti;

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli şekilde hissedilen deprem felaketinin acısını derinden hissetmekteyiz.

Depremin ardından KKTC olarak tüm kurumlarımızla birlikte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu her alanda destek vermek için harekete geçmiş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı olarak doktor, hemşire ve parademikten oluşan acil yardım ekibimiz çalışmalara katılmak üzere yola çıkmıştır.

Yaşanan deprem felaketinin ardından hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim."