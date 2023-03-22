Alsancak’taki Kral Mezarları'nı açmaya çalıştılar

Girne’ye bağlı Alsancak’ta Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan Y.A., K.Ö, O.B., G.K. ve Ü.A. mahkemeye çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli Polis memuru Yaşar Pöge olayın 13 Mart 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Yaşar Pöge Alsancak’ta bulunan Lambosa Kral Mezarlarını açmaya çalışan zanlıların, patlayıcı düzenek hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların düzeneği patlattığın ancak mezarları açamadıklarını ifade etti. Olayın önceden ihbar alındığını kaydeden polis, zanlıların suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis memuru, Ü.A.’nın Karaoğlanoğlu’ndaki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; eski eser olduğuna inanılan biri tam 4’ü kırık sikke parçaları, kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren 13 adet kapsül, 46 gram barut ve metal el detektörü bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Aranan başka emareler olduğunu, zanlı Aydın’ın evinde bulunan patlayıcı maddelerin analize gönderildiğini kaydeden Yaşar Pöge soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ,ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıların 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.