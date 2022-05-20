Alkollü olduğu sırada dengesini kaybedip 4 metre yükselikten düştü
Girne'de dün sabah alkollü içki tesiri altında bulunan 39 yaşındaki Ali Alpaslan alkollü 4 metre yüksekten aşağıya düşerek ağır yaralandı.
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Girne'de dün sabah alkollü içki tesiri altında bulunan 39 yaşındaki Ali Alpaslan alkollü 4 metre yüksekten aşağıya düşerek ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün sabah saat 05:30 sıralarında belediyeye ait otopark içerisinde alkollü içki tesiri altında bulunan 39 yaşındaki Ali Alpaslan dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandı.
Alpaslan'ın tedavisi Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi'nde devam ediyor.
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