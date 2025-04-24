Alkollü 5 şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da, alkollü beş şahıs çevrede rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı.Polis basın bültenine göre, kamuya açık yerlerde 523 miligram alkollü olan A.D.(E-30), 156 miligram alkollü olan A.Y.(E-43), 48 miligram alkollü olan V.A.(E-44), 193 miligram alkollü olan Ü.S.(E-39) ve 161 miligram alkollü olan M.G.(E-51), sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi.Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kapatma saatine uymayan ve izinsiz müzik yayını yapan işletmecilere yasal işlem

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik polis tarafından yapılan denetimlerde, üç işletmenin mekan kapatma saatine uymadıkları, bir işletmenin ise yetkili makamdan alınmış müzik yayın izni olmadığı halde, ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi. Polis basın bülteninde, bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Çalıştığı işyerinden para çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da bir işyerinin satış sorumlusu G.O.I. (E-22), yaptığı satıştan temin ettiği toplam bin 700 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek, çaldı. Polis basın bültenine göre, yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak'ta pitbull cinsi köpek sokakta yürüyen kadının kolunu ısırıp yaraladı

Alsancak'ta pitbull cinsi bir köpek, sokakta yürüyen 50 yaşındaki bir kadının kolunu ısırıp yaraladı. Polis basın bültenine göre, dün 09.30’da meydana gelen olayda, A.T.(E-22), ruhsatsız ve çipsiz olarak sorumluluğunda bulundurduğu pitbull cinsi ile terrier cinsi iki köpeği başıboş bırakması sonucu, pitbull cinsi köpeğin o esnada sokakta yürüyen E.K’nin (K-50) sağ kolunu ısırıp yaralanmasına sebep oldu. A.T. aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.