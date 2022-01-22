Alithia: “Türkiye Milli Takımı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin vizesi ile…”

Türkiye Hentbol Millî Takımı'nın, Euro 2024 elemeleri çerçevesinde Rum hentbol milli takımı ile rövanş maçına katılabilmek için Kıbrıs’ın Atina’daki büyükelçiliğinden vize almak zorunda kaldığı Rum basınına yansıdı.

Alithia “Türkiye Milli Takımı Cumhuriyet’in Vizesi İle” başlıklı haberinde Türkiye Hentbol Millî takımının İstanbul’da 35-28 yendiği Kıbrıslı Rum rakipleri ile bu akşam saat 22.00’de Rum tarafında rövanş maçına çıkacağını yazdı.

Türk takımının Kıbrıs’ın güneyine gidebilmek için Atina’daki Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden vize almak zorunda kaldığını belirten gazete şunları da ekledi:

“Türk ekibin Tasos Papadopulos Eleftheria’da rövanş maçı için Kıbrıs topraklarına gelebilmek için Atina’daki büyükelçiliğimizden vize almak zorunda kaldı. Larnaka Havaalanı’ndaki kontrollerden geçebilmeleri için pasaportlarında Kıbrıs Cumhuriyeti mührünü taşıyan vize olması şart. Elbette bütün heyet üyelerinden, maliyetini kendilerinin karşılayacağı negatif sonuçlu PCR testi de isteniyor.”

