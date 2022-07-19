Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının sürdüğünü, brent petrol fiyatlarının ise yeniden arttığını belirterek, tüm bu gelişmelerin yeni zamlara işaret ettiğini vurguladı, “Yani konuştuğumuz hayat pahalılığı ve asgari ücret artışları halihazırda erimeye devam ediyor” dedi.

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nın TL cinsinden gelirlerinin artacağına dikkat çeken Erhürman, kısa vadede, asgari ücretin, hayat pahalılığının ve üreticiye desteğin değerlendirme periyodunu iki aya indirmek gerektiğini ve orta vadede ise Euro’ya endekslenmeyi çalışmaktan başka çarenin kalmadığını vurguladı.

“Alım gücünün her an erimesine seyirci kalınamaz” diyen CTP lideri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sterlin tekrar 21'i, euro tekrar 18'i gördü. Dolar 17.56. 90'lara kadar gerileyen brent (akaryakıt) bugün 106. Bütün bunlar önümüzdeki günlerde yeni zamlara işaret. Yani konuştuğumuz hayat pahalılığı ve asgari ücret artışları halihazırda erimeye devam ediyor.

Artık bunların Maliye'nin TL cinsinden gelirlerini artıracağı da bilindiğine göre, kısa vadede, asgari ücretin, hayat pahalılığının, üreticiye desteğin, vb. yeniden değerlendirme periyodunu iki aya indirip, orta vadede euro'ya endekslenmeyi çalışmaktan başka yol yok! Alım gücünün her an erimesine seyirci kalınamaz!”