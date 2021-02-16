Alexsandr Satlaev firarında gözler soruşturmada: Polis bugün cezaevinde

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevi’nde ‘darp’ ve ‘soygun’ suçlarından tutuklu Alexsandr Satlaev’in firarına ilişkin polis soruşturmasında bugün gardiyanlar sorgulanacak.

8 Şubat tarihinde Merkezi Cezaevinden firar eden ve günlerce polisle kovalamaca yaşayan Alexsandr Satlaev 11 Şubat tarihinde gizlendiği boş bir evde kıskıvrak yakalandı. Polis, Satlaev’in kaçışı ile ilgili Merkezi Cezaevinde de soruşturma başlattı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, 8 Şubat tarihinde çalışan gardiyanların ifadesi bugün alınacak.

Firar gerçeği: 11 yılda 15 firar

Merkezi Cezaevi’nde ‘darp’ ve ‘soygun’ suçlarından tutuklu Alexsandr Satlaev’in kaçışı ile 11 yılda firar eden mahkûm veya zanlı sayısı 15’e yükseldi.

Firar edenlerin kimi Merkezi Cezaevi’nden kaçarken, kimisi tedavi oldukları hastaneden, kimi de dışarıda iş yapmaya götürüldüğü yerden, kimi de polis hücresinden kaçtı.

Satlaev’in kaçışı ile 11 yılda firar eden mahkûm veya zanlı sayısı 15’e yükseldi.

Firar edenlerin kimi Merkezi Cezaevi’nden kaçarken, kimisi tedavi oldukları hastaneden, kimi de dışarıda iş yapmaya götürüldüğü yerden, bazıları da polis hücresinden kaçtı.

2015 ve 2019 yılında firar eden Yavuz Erten ve Mohamed Amine Khereovbi’nin izine bir daha rastlanmadı.

Polis’in gözetiminde havalandırma deliğinden kaçtılar…

Lefkoşa’da 2016 yılında ‘soygun’ suçundan tutuklu bulundukları polis hücrelerinden kaçan İran uyruklu 4 kişi 2 gün aradan sonra ‘ara bölgede’ BM tarafından tespit edilmişti.

Lefkoşa'da Lal Kuyumculuk ve Erdinç Kuyumculuk‘ta art arda yaşanan soygun olaylarıyla ilgili tutuklanan M.E, M.R, A.N ve S.R. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan İran uyruklu 4 zanlı, hücrenin havalandırma boşluğundan firar etmişti.

Kuyumcu soygunu suçlarından tutuklanarak polis hücresinden firar eden 4 zanlının firarı ile ilgili Lefkoşa Polis Müdürlüğü tutuklu hücresinde nöbetçi olan polis hakkında soruşturma başlatılmış, sonucu paylaşılmamıştı.

Mahkûm duvardan atladı, kaçtı

Merkezi Cezaevi’nde sirkat suçundan mahkûm olan Gökhan Takımcılar 14 Şubat 2019 yılında firar etti.

Merkezi Cezaevindeki atölye duvarından kaçtığı cezaevi yönetiminden açıklanan Takımcılar, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Firari mahkûm, 16 Şubat tarihinde polis giderek teslim olmuştu.

Biri gardiyan biri polis gözetiminden kaçtı

YENİDÜZEN, 2011 yılından bugüne gerçekleşen firar olaylarını irdeledi.

2011 yılında hırsızlık suçundan mahkûm olan Erdal Dağcı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda temizlik yaparken firar etmiş, sınırı geçmeye çalıştığı sırada Metehan geçiş noktasında gardiyanlar tarafından yakalanmıştı.

Aynı yıl yaşanan bir diğer firar olayı ise mahkemede yaşanmıştı. ‘Irza geçme’, ‘ev açma’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydın, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzereyken, mahkeme binasından kaçmış, bir süre sonra Haspolat’ta yakalanmıştı.

Hastaneden kaçtı, bir daha bulunamadı… Yavuz Erten sır oldu…

2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkûm Yavuz Erten kayıplara karışmıştı.

Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkûm Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı.

Araca bindirilirken firar etmişti… Günler sonra Girne’de yakalandı…

2016 yılında ise hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Yılmaz isimli zanlı, Mağusa Mahkemesi’nden cezaevine sevk edilmek üzere araca bindirilirken kaçmış, günler sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Çöp dökmeye çıktıklarında firar etmişlerdi

2011 yılından bugüne dek meydana gelen 15 firarın 3’ü 2018 yılında meydana gelmişti.

2018 yılının ilk firarı Şubat ayında yaşandı. Merkezi Cezaevi’nde çöp dökmek için çıkan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov’un olay yerinden kaçmasıyla yaşanmıştı.

Firar eden her iki isim de Kıbrıs’ın güneyinde yakalanmıştı. Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suçları işlediği için her ikisinin Kıbrıs’ın güneyinde yargılanması kararlaştırılmıştı.

Hastaneden firar etti… Kıbrıs'ın güneyine kaçtı…

2018 yılının ikinci firarisi ise Yılmaz Gümüş oldu. 8 Mayıs’ta Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru tarafından rahatsızlandığı için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülen Yılmaz Gümüş kan tahlili yaptırmasının ardından polis memurlarının hemşireden bilgi almasını fırsat bilerek firar etmişti. Günlerce her yerde didik didik aranan Gümüş, 23 Mayıs’ta Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilerek, tutuklanmıştı.

Gümüş ve beraberindeki bir kişi Baf'ta yakalandıkları sırada üstlerinde bir miktar da uyuşturucu bulunmuştu. Gümüş’ün güneye kaçak geçmekten ve sahte belge taşımaktan Rum makamlarınca yargılandığı belirtilmişti.

Yatılı tedavi gördüğü hastaneden kaçmıştı

Merkezi Cezaevinde, hükümsüz tutuklu olarak bulunan ve Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış Sinir Ruh Hastanesi’nde gardiyan eşliğinde yatılı tedavi gören Soner Aydaş, hastaneden firar etmişti.

“Sirkat”, “Ev açma”, “İkametgâhtan sirkat ve kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak cezaevinde bulunan 32 yaşındaki Soner Aydaş, firardan altı saat sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Khereovbi’nin firarı gündem olmuştu…

Mağusa’da 2019 yılında ‘uyuşturucu’ suçundan tutuklanarak hükümsüz tutuklu cezaevine gönderilen Mohamed Âmine Khereovbi, 25 Nisan 2019 yılında Lefkoşa Devlet Hastanesinden firar etti.

Apandist ameliyatı olan ve hastanede tedavisi süren Khereovbi, hastanenin tuvalat penceresinden firar etmişti.

Günlerce ada genelinde aranan Mohamed Âmine Khereovbi’nin izine rastlanmazken, 47 gün sonra sahte pasaportla önce Türkiye ardından da ülkesi İran’a gittiği öğrenilmişti.

Polis ve Cezaevinde soruşturma başlatılmıştı…

İran’a kaçışından sonra YENİDÜZEN’e ulaşan firari, polise verdiği 20 bin Sterlin para karşılığında kaçtığını iddia ederek, yeni bir gündem yaratmıştı.

Mohamed Âmine Khereovbi’nin iddialarının üzerine Polis ve Cezaevinde soruşturma başlatılmış ancak olayın üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen soruşturmanın akıbeti açıklanmadı.