Tecavüze 12 yıl hapislik!

Devrim DEMİR

Girne’de 2019 yılında 17 yaşındaki genç kızı gündüz saatlerinde takip ederek apartman girişinde tecavüz eden Alexander Satlaev, “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı” ve “Darp”tan yargılandı, suçlu bulundu, 12 yıl hapse mahkûm edildi.

2019 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanık Alexander Satlaev, 8 Şubat tarihinde henüz tespit edilemeyen bir şekilde Merkezi Cezaevinden firar etmişti. Günlerce polisle kovalamaca yaşayan sanık, 12 Şubat tarihinde Girne’de boş bir evde yakalanmıştı.

Başkanlığını Füsun Cemallerin yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin baktığı davada, oy birliği ile alınan kararı mahkeme başkanı Füsun Cemaller açıkladı.

Cemaller: “Suçun mağduru büyük zarar gördü”

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, olayın 15 Eylül 2019 yılında Girne’de meydana geldiğini anımsattı.

Cemaller, sanık Alexander Satlaev’in 17 yaşındaki isminin baş harfleri D.Y olan 17 yaşındaki genç kızı sabah saatlerinde evine kadar takip ederek, apartman girişinde bayılttıktan sonra tecavüz ettiğini hatırlattı. Cinsel saldırı suçunun çok ağır ve vahim bir şekilde işlendiğine ve mağdurun yaşadığı travma ve alınan ifadeler neticesinde gözler önünde olduğuna dikkati çeken Cemaller,”Suçun mağduru büyük zarar gördü” dedi.

Toplum huzursuz, suçlar giderek yaygınlaşıyor…

‘Tecavüz’, ‘Cinsel saldırı’ suçlarının giderek yaygınlaştığını bu tür suç işlemeye teşebbüs edecek olanlara da verilecek ceza ile ibret verici olması gerektiğine işaret eden Başkan Cemaller, işlenen ‘Tecavüz’ suçunun ömür boyu hapislik gerektiren suçlar olduğunun altını çizdi.

Bu tür suçların toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına da değinen Cemaller, “Bu tür saldırılar kişilerin, vücut bütünlüğünü en ağır şekilde ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

“Genç bir kızın böyle bir travma yaşaması kabul edilemez”

Olayın 2019 yılında, Girne’de gündüz saatlerinde işlendiğine de vurgu yapan Füsun Cemaller, “Bir kadını evine kadar takip ederek, gündüz vakti bu suçun işlenmesi tüyler ürpertici” ifadelerini kullandı.

Sanık Satlaev’in işlediği suça hoş görü ile yaklaşmanın mümkün olmadığına işaret eden Cemaller, 17 yaşındaki genç kızın olaydan sonra konuşamayacak durumda bulunduğunu hatırlattı.

17 yaşında genç bir kızın böyle bir travma yaşamasının kabul edilemez olduğunu da kaydeden Cemaller, “Kadınlarımız ve çocuklarımız gerek gündüz gerek akşam istediği şekilde dolaşamayacak duruma gelmesi kabul edilemez acı ve ızdırap vericidir” dedi.

“Tecavüz suçunu kabul etti…”

Sanığın 2019 yılı ekim ayından bu yana hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde beklediğini de kaydeden Cemaller, sanık Satlaev’in aleyhine getirilen tüm davalarını kabul ettiğini işlediği suçu aleyhine ağırlaştırıcı olarak kullanıldığını belirterek 12 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

2019 yılında ülkeye ‘turist’ statüsünde gelmişti…

Rus uyruklu Alexander Satlaev, 2019 yılı Ağustos ayında ülkeye ‘turist’ statüsünde giriş yapmıştı. Sanık Satlaev, Girne’de 2019 yılı Eylül ayında bir kadının boğazını sıkarak, bayılttıktan sonra çantasını çalmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Aleyhine ‘soygun’ ve ‘ciddi darp’ suçlamaları getirilen Satlaev, müştekinin yurt dışında olması nedeniyle geri çekilmişti.

Cezaevinden firar etti, 4 gün sonra yakalandı…

2019 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen sanık Alexander Satlaev, 8 Şubat tarihinde henüz tespit edilemeyen bir şekilde Merkezi Cezaevinden firar etmişti. Günlerce polisle kovalamaca yaşayan sanık, 12 Şubat tarihinde Girne’de boş bir evde yakalanmıştı.