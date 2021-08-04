Alevler termik santrale sıçradı

Türkiye Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santral'e sıçradı. Ajanslardan gelen bilgiye göre şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor..." diyerek yangından görüntüleri paylaştı.

Kemerköy Termik Santrali personelinin tahliye edildiği yanıcı ve patlayıcı maddelerin dışarı çıkarıldığı duyuruldu.