Alayköy'de "iş kazası"
Alayköy'de faaliyet gösteren bir işletmede dün gece meydana gelen "iş kazasında" 20 yaşındaki Zeeshan Shafiq sağ elini kırdı.
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Alayköy'de faaliyet gösteren bir işletmede dün gece meydana gelen "iş kazasında" 20 yaşındaki Zeeshan Shafiq sağ elini kırdı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Alayköy'de faaliyet gösteren bir işletmenin pide imalat bölümünde çalışan 20 yaşındaki Zeeshan Shafiq'in çalışır durumdaki hamur yoğurma makinesine elini kaptırması sonucu sağ eli kırıldı.
Söz konusu kişiolay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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