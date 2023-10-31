“Akşam açıklanan zam doğruysa, sabah halkı kazıklamaya mı çalıştınız?” 

KIB-TEK Yönetim Kurulu, sabah açıkladığı yüzde 30’luk zammı, akşam yüzde 15’e düşürttü, aradaki maliyet farkının nasıl karşılandığı merak konusu oldu.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, sabah saatlerinde duyurduğu yüzde 30 civarındaki zammı akşam saatlerinde yüzde 15’e düşürdü, sabahtan akşama değişen maliyet farkının kaynağı merak konusu halini aldı.



KIB-TEK Yönetim Kurulu eski Asbaşkanlarından Yusuf Avcıoğlu, azaltılan zam oranının başka bir tarifeye eklenmediğini, tüm tarifelerdeki zam oranlarının düşürüldüğünü ifade ederek, “Bir maliyet ya vardır ya da yoktur. Sabah yaptığınız zam doğruysa akşamki indirimden kaynaklı farkı kim sübvansiye edecek?” diye sordu.

Avcıoğlu, “Eğer akşam açıkladığınız oran doğruysa, sabah vatandaşı kazıklamaya mı çalıştınız” sorusunu yöneltti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları değerlendiren Avcıoğlu, şöyle devam etti:

“Fazladan ZAM yaparak daha önce sözünü ettiğiniz 200 kişilik Akraba ve Partililerinizi de işe almayı finanse etmenin yolunu mu arıyordunuz? Elektrik Birim Fiyatını oluşturan, Güncel Sabit ve Değişken Maliyetler ne kadardır? KIB-TEK’in Güncel Üretim Maliyeti ne kadardır? AKSA'nın Güncel Üretim Maliyeti ne kadardır?”