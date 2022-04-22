AKSA borcu 'devlet borcu' oldu

UBP-DP-YDP Hükümeti, yasa gücündeki kararname hazırladı, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan toplam 1 milyar 46 milyon 125 bin TL’lik borcunu ‘devlet borcu’ olarak devraldı.

Kararnamede, ‘31 Mart itibariyle AKSA’ya olan elektrik alım borcu ile gecikme zamları ve bu tarihten itibaren bu borca tahakkuk ettirilecek faizleri ve/veya gecikme zamlarını devlet borcu olarak devralarak, ödenmesini amaçladığı’ belirtildi.

Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.