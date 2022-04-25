Akıncı’dan ‘Gezi’ yorumu: Çıkış yolu demokratik hukuk düzeni

Kıbrıslı Türk liderlerden Mustafa Akıncı, uzun süreli sessizliğini bozdu, Türkiye’de Gezi davasıyla ilgili konuştu: Hem Türkiye hem Kıbrıs’ta akıl yolundan çıkıldı.

“Türkiye’deki Gezi davasını ve bugünkü sonucunu, bir Kıbrıslı Türk, sade bir yurttaş ve bir insan olarak vicdanım sızlayarak izledim” diyen 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Hukuk adına bu kadar hukuk dışılığın yaşandığı, adalet ve vicdanların bu kadar yara aldığı, gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs’ta uygulanan politikalarda bu kadar akıl yolundan çıkıldığı bu dönemin yarattığı acıları dindirmek kolay olmayacaktır.

Çıkış yolu elbette gerçek bir demokratik hukuk düzeninde bulunacaktır; oraya da ancak mücadele ile varılacaktır.”

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde cuma günü görülmeye başlanan Gezi Davası'nın karar duruşması bugün tamamlandı; Mahkeme, 4,5 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca diğer sanıkları da 18’er yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Uluslararası Af Örgütü, Gezi davası kararlarına tepki göstererek, “Bu siyasi güdümlü maskaralık Türkiye’de ve tüm dünyada adalete ve insan hakları aktivizmine inanan herkese yönelik yıkıcı bir darbedir” açıklaması yaptı.