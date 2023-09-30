Akıl Sağlığı İnsiyatifi ile Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi’nden ortak basın açıklaması

Akıl Sağlığı İnisiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnisiyatifi, zihinsel sağlık sorunlarının, herhangi bir kişinin kimliğini veya değerini tanımlamadığını ifade ederek, ruh sağlığı sorunlarına sahip olan kişilere yönelik aşağılayıcı veya ayrımcı ifadelerden kaçınılması yönünde çağrı yaptı.

İki kuruluş, dün yaşanan bir olayda, bir milletvekili tarafından bir kişiye "ruh hastası" ifadesinin yöneltildiği gerekçesiyle olarak açıklama yaptı.

İki kuruluşun yaptığı ortak açıklamada, akıl sağlığı damgalamasının, ruhsal sağlık sorunlarına sahip bireylerin karşılaştığı olumsuz tutumlar ve stereotiplerin, ayrımcılıkla mücadele adına üzerinde çalışılan bir konu olduğuna ve bu nedenle, toplum liderlerinin ve yetkililerin bu tür dil kullanmaktan kaçınmalarının son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şunlara da yer verildi:

“Milletvekillerinin kamuoyunu etkileyen kişiler olarak, söyledikleri sözlerin toplumda büyük bir etkisi olduğunun bilincindeyiz. Ruh sağlığı sorunlarına sahip olan kişilere yönelik aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler, damgalamayı artırabilir ve bu kişilerin yardım arama isteksizliği gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Akıl Sağlığı İnsiyatifi ve Psikiyatri Hemşireleri İnsiyatifi olarak, akıl sağlığı konusunda farkındalığı artırmak ve zihinsel sağlık sorunlarına sahip olan bireylere destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, toplum liderlerinden ve kamuoyundan, dilin gücünün bilincinde olarak daha saygılı ve anlayışlı bir iletişim biçimi benimsemelerini talep ediyoruz.

Zihinsel sağlık sorunları, herhangi bir kişinin kimliğini veya değerini tanımlamaz. Hep birlikte, daha destekleyici ve empatik bir toplum yaratmak için çaba göstermeli ve akıl sağlığı damgalamasını sona erdirmeliyiz.”