Akaryakıt sancısı: Gemi gecikti, yakıt azaldı ancak sorun çözüldü

Adaya akaryakıt taşıyan gemi gecikti, bazı istasyonlarda benzin sıkıntısı bir kez daha gündeme geldi.

Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Erdenay, akaryakıt gemisinde 3 günlük gecikme yaşandığını, Euro Diesel ve 95 oktan benzinin bazı istasyonlarda tükendiğini belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Erdenay, geminin bugün itibariyle geldiğini, stokları biten istasyonlara Euro Diesel verilmeye başlandığını kaydetti.

Erdenay, akşam saatlerinde de 95 oktan benzin verileceğini sözlerine ekledi, fiyat değişikliğinin ise şu an için gündemde olmadığını aktardı.