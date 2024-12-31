Ahşap kesme makinesine elini kaptırdı
Beşparmak köyünde 56 yaşındaki Mehmet Güleryüz, atölyede ahşap kesme makinesinde kesim işi yaparken sağ eli makinenin kesme bıçağına temas etti ve parmakları yaralandı.
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Beşparmak köyünde 56 yaşındaki Mehmet Güleryüz, atölyede ahşap kesme makinesinde kesim işi yaparken sağ eli makinenin kesme bıçağına temas etti ve parmakları yaralandı.
Polis açıklamasına göre, dün 16.00 sıralarında yaşanan olay neticesinde Güleryüz, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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