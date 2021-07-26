Afet Özcafer’den ‘genişletilmiş’ basın toplantısı

Hükümetin küçük ortağı Demokrat Parti'nin Genel Sekreteri Afet Özcafer, yarın sabah saatlerinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Özcafer’in istifa edeceği iddia edildi, ancak bu bilgi kesin olarak doğrulanmadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özcafer, “Genişletilmiş bir basın toplantısı yapacağım ve bazı detaylar paylaşacağım” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Afet Özcafer’in adı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan önce istifasını veren, ardından görevine devam eden Koral Çağman’ın yerine bakanlık atamasında konuşulmuştu.

Özcafer, o günlerde “hükümete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içerisinde olduğunu” söylemiş, bu durumu kınamıştı.

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