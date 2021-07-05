Yeni hükümet krizi: Ya Özcafer ya seçim

Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti - Yeni Doğuş Partisi Ersan Saner azınlık hükümeti yeni bir krizle yüz yüze geldi.

Demokrat Parti, yeni Çalışma Bakanı olarak parti genel sekreteri Afet Özcafer’in ismini Başbakan’a sundu, eğer bu isim kabul edilmezse seçim kartını masaya koydu.

Başbakan Ersan Saner’in Koral Çağman’ın istifası ile boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için “ya Serdar Denktaş ya da işaret edeceği bir isim” dediği siyasi kulislere yansıdı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Demokrat Parti’ye yakın güvenilir bir kaynak, “Genel Başkan Fikri Ataoğlu, yeni bakan olarak Afet Özcafer’in ismini Başbakan’a bildirdi. Ataoğlu, koalisyon hükümetinde DP’ye ait bu bakanlıkla ilgili farklı bir karar çıkması durumunda seçime gidilmesi yönünde tavır aldı.” dedi.

Koral Çağman’ın istifasının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı atanmazken, yeni bakanla ilgili pazarlıklar nedeniyle Meclis’te nisap da sağlanamamıştı.