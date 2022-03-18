'Adrese teslim ihale mi?'

Fehime ALASYA

Lapta Belediyesi bir dönem gündeme gelen tartışmalı ‘Otel ve Marina Projesi’ni apar topar, yeniden gündeme getirdi. Belediye yönetimi ihale açılmasına yönelik girişim başlattı, yerel seçime kısa bir süre kala bu girişim de süreç de çeşitli iddiaları gündeme taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un daha ihaleye çıkılmadan, adı ‘Özel Jet Krizi’ ile anılan şirketle ‘istişare’ içinde olduğu iddia edildi, iddialara ilişkin Aktuğ’a ulaşılamadı…

Lapta Belediyesi, geçmiş yıllarda gündeme gelen ‘Otel ve Marina’ projesini yeniden, ‘apar topar’ bölgelinin ve belediye meclisi üyelerinin gündemine getirdi. Bu durum birtakım şüphe ve iddiaları da beraberinde getirdi.

Belediye, dün akşam ‘Otel ve Marina’ ile ilgili, Lapta’da ikamet eden özel kişilerin tamamına açık bir danışma (bilgilendirme) toplantısı gerçekleştirdi.

Projeyle ilgili karar merci olan Belediye Meclis Üyelerinin nezdinde yapılması gereken ama nisap sorununa takılan toplantının gerçekleştirilmeden bilgilendirme toplantısının yapılmasının yasal çerçevesinin tartışılır olduğu ifade edildi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un önceki gün konuyla ilgili Belediye Meclis Üyeleriyle bir araya geldiği, ancak toplantının ‘nisap sağlanamadığı’ gerekçesiyle yapılamadığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un, Belediye Meclis Üyelerine marina projesiyle ilgili ‘Yatırımcıların görüşmeye geldiği, istişare içinde oldukları’nı aktardığı ileri sürülürken, ihaleye çıkılmadan yatırımcılarla bire bir görüşülmesinin de beraberinde çeşitli şüpheler doğurduğu ifade edildi.

Bu durum ‘adrese teslim ihale’ yorumlarını da beraberinde getirirken, ihale öncesi görüşmelerin ‘haksız rekabete’ yol açtığı savunuldu.

Projenin ‘damdan düşer gibi’ Belediye Meclisi önüne konduğunu ifade eden Lapta CTP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökçe, ihale usulü olmadan yapılan bu görüşmelerin ihalede haksız rekabeti ve her türlü şaibeyi ortaya çıkardığını ifade etti.

Yatırımcılar kim olduğunu bilmediğini anlatan Meclis Üyeleri, ‘Özel Jet krizinde’ adı geçen kişiler ve şirket olduğuyla ilgili duyum aldıklarını belirttiler.

“Neden seçimlerden üç ay önce, apar topar bu proje hayata geçirilmek isteniyor?” diye soran Belediye Meclis Üyesi Emre Efendi, projenin kamu yararı güden bir çalışma olmadığını savundu, “adrese teslim ihale’ yorumunda bulundu.

İddialar: Marina projesinde ‘Özel jet krizinde’ adı geçen şirkete kıyak, yeni havayolu şirketine ‘düşük ihale ücretiyle ortaklık’

2020 yılının Haziran ayında, eski Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel döneminde patlak veren ‘Özel Jet Krizinde’ ülkeye ‘pandemi kurallarını ihlal ederek özel jetle geldikleri’ ortaya çıkan isimler arasında yer alan şirketin Lapta Bölgesi’ndeki büyük yatırım için geldiği iddia edilmişti.

O dönem ‘özel jet krizi’ ve Lapta’daki marina projesinde adı geçen şirketin yine bu projede adının geçtiği iddia edildi.

Bir diğer iddia ise söz konusu Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketinin ülkede kurulacağı ifade edilen yeni hava yolu şirketi ortaklarından olacağı, düşük ihale ücretiyle bu ortaklığa alınacağına ilişkin…

Hatırlanacağı üzere; Başbakan Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’den büyük bir yatırımcının hava yolu şirketi konusunda ülkeyi ziyaret ettiğini vurgulamış, yeni bir hava yolu şirketi kurma girişimlerinin gerçekleştirileceğini söylemişti.

Aktuğ’a ulaşılamadı

Konuyla ilgili görüşüne başvurulmak istenen Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a ise ulaşılamadı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Resmi bir bilgim yok, her iki konuyla ilgili duyumlarım var ama başlatılan çalışma yok”

Marina ve otel projesi ile yeni kurulacak olan havayolu şirketine dair her iki konunun da ‘resmi olarak’ bilgisi dahilinde olmadığını belirten Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Hiçbir bilgim yok, önümde bu yönde herhangi bir çalışma yok, projelerle ilgili benim himayemde şu an bir çalışma başlatılmadı” dedi.

İddiaları sorduğumuz Arıklı, “Bu duyumları ben de işittim, Bakanlar Kurulu’nda da marina ve hava yolları konuları henüz önüme gelmedi. Resmi bir müracaat yapılmış değil” yorumunu yaptı.

KİM NE SÖYLEDİ?

UBP’li Belediye Meclis üyeleri sessiz!

YENİDÜZEN’in ulaştığı UBP’li Belediye Meclis Üyeleri is konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Geçmiş dönemde belediye gündemine gelen bu ihaleye karşı çıkan isimlerden UBP Belediye Meclis Üyesi Fatma Bayram ise yeniden gündemde olan bu konuyla ilgili ‘şahsına özel çeşitli sebeplerden ötürü’ hiçbir toplantıya katılmayacağı bilgisini Başkan Aktuğ’a ulaştırdığını dile getirdi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapmayan Bayram, Belediyeye de konuyla ilgili görüş sunmayacağı bilgisini aktardığını dile getirdi.

Lapta CTP Belediye Meclis Üyesi Emre Efendi:

“Özel jet kriziyle gündeme gelen’ şirketle görüşüldü, bu ihaleye fesat karıştırmaktır, adrese teslim ihaledir”

Marina projesinin seçimden kısa süre önce hızlıca yeniden ortaya atılmasının tamamen ‘seçim yatırımı’ olarak değerlendiren Belediye Meclis Üyesi Emre Efendi, süreci YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Efendi, özetle şunları dile getirdi:

“Lapta, Marina-Otel (Kumarhane) projesi yine gündemde. Geçmişte kamu menfaati ön planda tutulsun diye şartname düzenlemesine gitmiştik, projeye sahil yürüyüş yolu, park veya saha projesi gibi çeşitli kazanımlar sağlamıştık. Akabinde bu ihale süreci başarıya ulaşmadan sonuçlanmamıştı.

Geçmiş dönemde başarılı olamayan bu ihalenin yeniden ele alınması ve daha detaylı planlaması teklifini sunmuştuk ama rafa kaldırıldı. Bu hafta aniden yine ‘o dönemde özel jet kriziyle gündeme gelen’ şirketle görüşüldü.

Seçim yatırımıyla yapılan bir girişimdir. Bu yeni dönemde daha doğru ve sağlıklı zeminde yapılabilirdi. Başkan seçim telaşıyla son hamlesini yaptı. Yönetim beceriksizliğidir, etik dışıdır. Aktuğ, bu süre içinde hiçbir sözünü tutmadı, borçlanmadan başka formüller önerdik ama dikkate alınmadık, çalışanlar için borçlanmaya mecbur kaldık. Seçim yatırımı yapmayacağının bize sözünü vermişti ama sözünü tutmadı. Bu taşınmaz mal bölge için büyük bir fırsattır ama bu girişim için zamanlama çok yanlış. Bu zamanlama başkanın tercihidir ama yine olumsuz sonuçlanabilir. Bu da Aktuğ’un yanlış yönetim nedeniyle olacak. Bölgeye doğru bir yatırım modeli istiyoruz. Hepsi bu.

Belediye meclisi kararı olmadan bu toplantıyı düzenliyor. 24 saat bile olmadan çağrı yapıldı, bu çağrı yönteminin de yasallığı tartışılır, makul süre verilmedi. Bu yapılan acele toplantı tamamen etik dışıdır. Bu danışma toplantısı tamamen göstermeliktir. Meclis kararı olmadan bunu yapıyor. Bölgeye yazık ediyorlar. Biz de bölgeye yatırım isteriz ama bu süreç çok yanlış. Süreci takip edeceğim, yanlışları söyleyeceğim ama herhangi bir girişim yapma düşüncem şimdilik yok. Başkan bu projeyle belediye düze çıkacak düşüncesini etrafa yayıyor ama bu çok yanlış. İleri vadede büyük sıkıntılar doğuracaktır.”

“Adrese teslim ihale”

İhaleye katılacak olan şirket ile Başkan Aktuğ’un istişare içinde olmasını da değerlendiren Efendi, bu duruma ‘Bu ihaleye fesat karıştırmaktır, adrese teslim ihaledir’ değerlendirmesinde bulundu. İhaleye çıkılmadan, bir şirket ile anlaşma içinde olunduğunu anlatan Aktuğ, “Burada danışıklı dövüş var, ihale açılmadan katılımcılarla görüşülüyor, bu çok yanlış. Bu yangından mal kaçırır gibi projeye girişimi de çok net açıklıyor.” dedi.

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi:

“Bu denli büyük ve önemli projenin alelacele yapılması, ihale katılımcıları için de haksız rekabeti doğuruyor”

Kamu menfaatine yapılacak ihaleye hiçbir şekilde karşı olmadıklarını anlatan bir diğer CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, “Seçime 3 ay kala, 17 saatlik duyuru ile bu girişimin yapılmasını doğru bulmadık” dedi.

Kişi, süreçle ilgili şu görüşleri paylaştı:

“Bu proje ayrı dönemlerde de zaman zaman gündeme geldi. Mustafa Aktuğ’un döneminde de ikinci seferdir gündeme geliyor. Marina yapımıyla ilgili yararlı bir proje olacağı yönünde iken, niyet kumar turizmi amaçlı otel yapımı olduğu için bu konuya temkinli yaklaştık. Kamu yararına nasıl geliştirilebilir şeklini tartıştık, bu yönde ihale şartnamesinin tadil edilmesi için ara emri adlını, birtakım düzenlemeler yapıldı. İki yıl boyunca bu konu gündemden kalktı.

Akabinde Pazartesi günü ‘Marina ihalesi gündemi ile’ belediye meclisi aniden toplandı. Nisap sağlanamadı. Konunun takipçilerinden ve Belediye Meclis Üyesi Avukat Emre Efendi’nin burada olmayışı fırsat bilindi. Bu gece yine ‘Marina ihalesi gündemi ile’ İyi İdare Yasası tahtında yapılacak olan ve halkın katılımının da sağlanacağı toplantı sonrası idarenin kararının etkileneceğini de düşünmüyorum, buradaki niyet belli. Kamu menfaatine yapılacak ihaleye asla karşı değiliz ama seçime 3 ay kala, 17 saatlik duyuru ile bu girişimin yapılmasını doğru bulmadık. Bu denli büyük ve önemli projenin alelacele yapılması, ihale katılımcıları için de haksız rekabeti doğuruyor.”

Lapta CTP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökçe:

“Bu bir seçim yatırımıdır, kamu menfaati gütmüyor, bölge halkına aksettirilenlerle bizi yatırım düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar”

Projenin geçmişte olduğu gibi yeniden oldubittiye getirilmek istendiğini savunan Lapta CTP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökçe, “Konu yeniden ‘damdan düşer gibi’ aniden, gündem dışı önümüze kondu.” dedi.

Yatırımcıların kim olduğunu bilmediklerini kaydeden Gökçe, buna karşın Başkan Aktuğ’un bahsi geçen yatırımcılarla istişaresinin olduğunu anlatarak, bunun yasal ve etik sınırları içinde olmadığını dile getirdi.

Gökçe, şöyle devam etti:

“Yatırımcıların görüşmeye geldiği de Başkan tarafından bize söylendi. İstişare içinde olduklarını, görüştüklerini söyledi. Neden seçim sonrası değil diye sorduk, yatırımcı bulmuşken hemen gecikmeden projeyi hayata geçirelim, bölgenin faydasına olacak dendi. Yatırımcı ihale sonrası belirlenir, ihale usulü olmadan yapılan bu görüşmeler ihalede haksız rekabeti ve her türlü şüpheyi ortaya çıkarır. Yatırımcılar kimdir bilmiyoruz, Jet krizinde adı geçen kişiler ve şirkettir deniyor ama biz de bilmiyoruz.

Bize göre bu bir seçim yatırımıdır, yeni bir şartname gerektiğini söyledik, yatırımcının buna sıcak bakmayacağı belirtildi. Ben yaptım, böyle olsun söylemeleri tamamen seçim yatırımıdır. Bölge halkına aksettirilenlerle bizi yatırım düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Tek kurtuluş bu projedir görüşü aşılanıyor ama bu kurtuluş değil. İhaleye çıkış şekli ve zamanlaması çok manidar. Üstelik Meclis üyelerimizden biri yokken bunun yapılması da çok yanlış. Halk bilgilendirme toplantısı yapılıyor ama ortada karar yok, genel bir çağrı yapılmadı, sivil toplum örgütleri çağrılmadı, neyin bilgisini verecekler… Bu hiç etik değil. Neden bu ihale seçim sonrasına bırakılmıyor, iyice çalışılıp özelde bölgeye, genelde ülkeye faydası olan bir yatırım yapılmıyor da hemen ihaleye çıkılmadan yatırımcılarla perde arkası görüşülüp uzlaşılıyor. Jet krizinde aktif rol oynayan Bakan Ünal Üstel’in de bu projede yine aktif olması da çok manidar bir durum.”