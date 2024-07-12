Girne’de, seyir halindeki bir araçtan “atlayarak hayatını kaybettiği” iddia edilen 22 yaşındaki Gürol Yardımcı’nın ailesi, “cinayet” iddiasını ortaya attı.

Polisin resmi açıklamasında “kendi canına kıydığı” ifade edilse de aile, ölümün şüpheli olduğunu savunarak, adli soruşturma talep edeceklerini duyurdu.

Yardımcı’nın abisi Okan Yardımcı olayla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, kardeşinin “faili meçhul bir cinayete kurban gitmiş olabileceği” iddiasında bulundu.

Polisin gerekli soruşturmayı yapmadığını öne süren Okan Yardımcı, kardeşinin başına gelenlere ilişkin polisten medyaya hiçbir bilginin yansıtılmadığını iddia etti, otopsinin sadece 10 dakika sürdüğünü belirterek, sonuca güven duymadıklarını ifade etti.

Olayın yaşandığı gün kardeşiyle birlikte araçta bulunan şahsın, “tatil için yurtdışına çıktığını” öğrendiklerini belirten Okan Yardımcı, hem TC Elçiliği, hem de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yeni bir adli soruşturma talep edeceklerini açıkladı.

Yardımcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kardeşim saat 23.30 sularında Karşıyaka mevkiinde araç içerisinde bulunan iki kişi eşliğinde M.B. ve M.Ö. ile seyir halinde araç devam ederken ölümü faili meçhul olup polis tarafından gereken araştırmalar yapılmadan ‘intihar’ olarak medyaya yansıtılmıştır.

KKTC’de kuş ölse medyaya haber verilmesi gibi bir konu söz konusu iken, yoğun bakım süreci dahil olmak üzere kardeşimin kazasını hiçbir şekilde paylaşmayıp, kardeşimin vefatı üzerine ‘intihar’ olarak medyaya verilmiştir.

Soruşturma sonlanmadan gerekli kişiler serbest bırakılıp hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Şüpheli M. B.’nin eniştesi tarafından verilen bilgilere dün tatile çıkmak üzere Türkiye’ye gittiği beyan edilmiştir. Otopsi ise yaklaşık 10 dakika sürmüş, otopsi sonucu ölüm nedeni ‘düşme’ olarak belirtilmiştir. Öncelikle Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri ardından da Türkiye Büyükelçiliği’ne müracaat edilip genişleterek yeni bir adli soruşturma talep edeceğiz.

Kamuoyuna duyururuz.”

Neler Olmuştu?

Polis 22 yaşındaki Gürol Yardımcı’nın 3 Temmuz tarihinde saat 23:30 sıralarında, yaşamını sonlandırmak maksadıyla intihara teşebbüs ettiğini ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını duyurmuştu.

Gürol Yardımcı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Temmuz’da yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı.