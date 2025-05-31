Adayı ziyaret eden Avrupa Birliği Tarım Komiseri Hansen: "Kıbrıs'a inerken, çocuklar 'çöle mi iniyoruz' diye sordu"

Avrupa Birliği Tarım Komiseri Christophe Hansen, Kıbrıs'a yaptığı ziyarette adadaki su kıtlığına dikkat çekerek, uçakla iniş sırasında çocukların "çöle mi iniyoruz?" diye sorduğunu belirtti.

Kıbrıs'ın güneyine ziyaret gerçekleştiren Hansen, Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanı Maria Panayiotou ile yaptığı görüşmede, su kıtlığının yalnızca Kıbrıs'ı değil, diğer Akdeniz ülkelerini de etkilediğini ve bu sorunun kuzeye doğru yayıldığını ifade etti.

AB'nin tarım için ayırdığı yıllık 450 milyon Euro'luk rezervin bu tür afetlerle başa çıkmak için yetersiz olduğunu belirten Hansen, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sağlanan 3,5 milyon Euro'luk destek paketinin de yeterli olmadığını söyledi.

Komiser, su dayanıklılığı stratejisi oluşturmak için Çevre Komiseri Jessica Roosval ile yakın işbirliği içinde çalıştığını ve su altyapısına, yeni teknolojilere ve su kaynaklarının daha verimli kullanımına yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Kıbrıs'in güneyinde son yıllarda hayvancılık sektöründe %59'luk bir kayıp yaşandığını belirten Hansen, bu eğilimin Avrupa genelinde gözlemlendiğini ancak Kıbrıs'ta daha belirgin olduğunu ifade etti.

Tarım sektöründe gençlerin istihdamının artırılması gerektiğini söyleyen Komiser, Avusturya'da çiftçilerin %24'ünün 40 yaş altı olduğunu ve bunun AB ortalamasının iki katı olduğunu belirterek, bu ülkenin olumlu bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Hansen, ortak tarım politikasının reformunda genç çiftçilerin sektöre kazandırılmasının öncelikli hedeflerden biri olacağını sözlerine ekledi.