Adanır: Halka elektriksiz yaşamı uygun gören politikasızlık

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Tunç Adanır, yeni elektrik zammının ‘zalimce’ olduğunu söyledi, günlük yaşama büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Adanır, tüm sektörlerin çalışamaz hale geleceğine dikkat çekerek, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Adanır, “Enerji, ülkemizde politikasız günlük oluşan şartlara göre kararlar ile yönetilmeye çalışıldığı sürece, halkın tepkisini alan ve ülkeyi yaşanamaz hale getiren hükümetin icraatları ile vatandaşlarına yaşanılamayacak bir ülke vaat etmektedir” dedi.

Adanır’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle: Halka Elektriksiz Yaşamı Uygun Gören Politikasızlık… KIB-TEK’in yayınlamış olduğu yeni elektrik tarifesi ücretleri, ülkedeki günlük yaşama büyük bir darbe vurmuştur. Yeni Hükümetin, elektrik ücretlerini otomatiğe bağlama kararı, bizlere gelecek günlerle ilgili icraatları hakkında fikir vermektedir. Elektrik enerjisine yapılan bu zalimce zam ve yeni tarife uygulaması, ülkemizin günlük yaşamına vurulan bir darbe ve tüm sektörlerinin çalışamaz hale getirecek bir karardır, bunun derhal gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bir önceki Hükümet döneminde elektrik konusunda yaşanan sıkıntılar, bu konunun 38. hükümetin de en öncelikli problemi ve buna bağlı olarak da KIB-TEK’in ülkenin tartışma odağında olacağını göstermektedir. Geçmiş dönemlerde KTMMOB çatısı altında ilgili odalar, ülkemizin enerji sektördeki tüm aktörlerinin katılımı ve Türkiye’den davetli olan uzmanlar ile gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar ile kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikasının oluşturulması yönündeki çabalarımız, bugünlere gelmeden, önceden tedbirler almak ve politikalar geliştirmek için yapılmıştı. Enerji, ülkemizde politikasız günlük oluşan şartlara göre kararlar ile yönetilmeye çalışıldığı sürece, halkın tepkisini alan ve ülkeyi yaşanamaz hale getiren Hükümetin icraatları ile vatandaşlarına yaşanılamayacak bir ülke vaat etmektedir.