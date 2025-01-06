“Adamıza barış ve huzur gelene dek mücadelemiz sürecek”

Girne'de geleneksel hale gelen Barış Ateşi etkinliği, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi'nin organizasyonuyla 4 Ocak Cumartesi akşamı Girne Barış (Sevim Ebeoğlu) Parkı'nda gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan etkinliğe, CTP'li bazı milletvekilleri de katılarak barış ve dayanışma mesajları verdi.

Dayanışma ve umut vurgusu

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Başkanı Dünay Laçin Soyal, etkinlikte yaptığı konuşmada barış ve özgürlük mücadelesinin altını çizdi. Soyal, "Değerli yoldaşlarım, Girne ilçemizin göz bebeği, bir sembol haline gelen Barış Ateşi etkinliğimize hoş geldiniz. Bu anlamlı buluşma, yalnızca bir gelenek değil, aynı zamanda barış, özgürlük ve eşitlik mücadelemizin ateşini daima canlı tutma sözümüzdür. Adamıza barış ve huzur gelene dek, yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.