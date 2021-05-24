'Adalı Cinayeti'ni görüştüler: Gereği yapılacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı davet ederek, gazeteci Kutlu Adalı cinayetini görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı davet ederek, gazeteci Kutlu Adalı cinayetini görüştü.
Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar "Ülkemizin güvenliği ve huzuru için büyük bir fedakarlıkla her türlü gayreti gösteren Polis Genel Müdürlüğü'nün bu olayla ilgili olarak gerek görüldüğü halde her türlü yasal girişimler ile gereğini yapacağından kuşkum yoktur. Bu konuda polisimize olan güvenimiz tamdır" dedi.
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Etiketler : polis, kutlu adalı, ERSİN TATAR, Ahmet Soyalan
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