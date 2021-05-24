"Ne gerekirse yapılsın ama; bir kasetten böyle bir haber yayıldı diye ortalığı olağanüstü bir gerginliğe yol açmaya gerek yoktur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen Sedat Peker’in 6 Temmuz’da katledilen Kıbrıslı yazar-araştırmacı Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddialarının araştırılması için Polis Genel Müdürü’ne talimat vereceğini açıkladı.

Tatar, “Bizim polisimiz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız bu ülkenin güvenliği için, bu ülkede asayişin devamı için, bu ülkede insan hakları için zaten ellerinden ne geliyorsa yapmak durumundadırlar. Bizim pozisyonumuz ve söylemimiz her zaman böyle olmuştur” dedi.

Kıbrıs Objektif’te canlı yayına katılarak bir açıklama yapan Ersin Tatar “Şimdi çıkıp bazıları farklı şeyler söylüyorlar. Bu konuşanlar da hep iktidarlarda bulunmuşlardır. 1996 çok uzun zaman evveldi. Dolayısıyla o günden bu güne isimlere girmek istemiyorum ama bu açıklama yapanların partisi uzun yıllar öyle veya böyle iktidarda kalmışlardır. Bunlar niçin bu işin sonunu getiremediler zamanında, şimdi bu açıklamaları yapanlar?” diye konuştu.

Tatar “Dolayısıyla bir kasetten böyle bir haber yayıldı diye ortalığı olağanüstü bir gerginliğe yol açmaya gerek yoktur. Benim talimatım, saat 11'de Polis Genel Müdürü ile görüşeceğim, kendisi beni ziyarete gelecek. Kendisine de söyleyeceğim, ‘ne gerekirse yapmak durumundasınız’…” dedi.

“Devletimiz, savcılığımız, GKK'mız… Varsa bir yasadışı iş bunun gereği neyse yapılması gerekmektedir. Bizim kimseyi koruma gibi bir pozisyonumuz olamaz. Bu açıklamalardan KKTC zarar görmemesi gerekir” diye de ekledi.