Açılacak dendi, geçişler başlamadı

Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs’ta, haftalık PCR testi ile karşılıklı geçiş noktalarının açılacağını duyursa da bu sabah itibariyle geçişler başlamadı.

YENİDÜZEN, Kermiya, Ledra Palace ve Lokmacı geçiş noktalarında işlemlerin başlamadığını görüntüledi.

Hatırlanacağı üzere; dün Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs’ta, haftalık PCR testi ile karşılıklı geçişlerin başlayacağını duyururken, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ise henüz kararını açıklamamıştı.

Sabah saatlerinde Lefkoşa'daki geçiş kapılarından güneye geçmek isteyenler, "henüz geçişler açılmadı, Başbakanın kararı Resmi Gazetede yayımlanmadı" yanıtını aldıklarını söyledi.

Öte yandan CNA’ya göre toplum liderlerinin müzakereciler Mavroyiannis ve Olgun, bugün geçiş meselesini görüşecek.

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun'un 31 Mayıs Pazartesi günü telekonferans aracılığıyla geçişlerle ilgili son kararı verecek.

Fotoğraflar Fehime Alasya/ Hüseyin Özbarışcı