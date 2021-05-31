Geçişler için prensip anlaşması

Güneyde hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, geçişlerin yeniden açılmasıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Koushos, geçişlerin Cuma günü başlayabileceğini ancak kişilerin hangi Covid-19 belgesi ibraz etmeleri konusunda henüz karar alınmadığını de söyledi.

Kıbrıs Habar Ajansı’na göre Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun ve BM’nin Özel temsilcisi Elizbeth Spehar arasında gerçekleşen telekonferans sonrası basına bilgi veren hükümet sözcüsü, geçişlerle ilgili tüm kuralları, aşı sertifikaları dahil Çarşamba günü paylaşılacağını aktardı.

“Geçiş noktalarının yeniden açılmasıyla Coronavirüs salgınından önceki pozisyonuna gelmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunan sözcü, geçişlerde tek farkın Covid-19 ile ilgili gerekli belgelerin ibrazı olacağını söyledi.

Koushos, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakerecilerin Çarşamba günü yeniden telekonferans yoluyla bir araya geleceğini de söyledi.