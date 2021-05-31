Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Geçişler için prensip anlaşması
Geçişler için prensip anlaşması

Geçişler için prensip anlaşması

Güneyde hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, geçişlerin yeniden açılmasıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldığını, geçişlerin Cuma günü başlayabileceğini söyledi

A+A-

Güneyde hükümet sözcüsü Kyriacos Koushos, geçişlerin yeniden açılmasıyla ilgili prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Koushos, geçişlerin Cuma günü başlayabileceğini ancak kişilerin hangi Covid-19 belgesi ibraz etmeleri konusunda henüz karar alınmadığını de söyledi.

Kıbrıs Habar Ajansı’na göre Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis, Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun ve BM’nin Özel temsilcisi Elizbeth Spehar arasında gerçekleşen telekonferans sonrası basına bilgi veren hükümet sözcüsü, geçişlerle ilgili tüm kuralları, aşı sertifikaları dahil Çarşamba günü paylaşılacağını aktardı.

“Geçiş noktalarının yeniden açılmasıyla Coronavirüs salgınından önceki pozisyonuna gelmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunan sözcü, geçişlerde tek farkın Covid-19 ile ilgili gerekli belgelerin ibrazı olacağını söyledi.

Koushos, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakerecilerin Çarşamba günü yeniden telekonferans yoluyla bir araya geleceğini de söyledi.

 

 

Bu haber toplam 441 defa okunmuştur
Etiketler :
İlgili Haberler
Açılacak dendi, geçişler başlamadıAçılacak dendi, geçişler başlamadıBaşbakan Ersan Saner, 31 Mayıs’ta, haftalık PCR testi ile karşılıklı geçiş noktalarının açılacağını duyursa da bu sabah itibariyle geçişler başlamadı.