Başbakan “geçişler başlıyor” dedi, Olgun ve Mavroyiannis pazartesi görüşecek

Kıbrıs’ta karşılıklı geçişler konusunun, müzakereciler tarafından pazartesi görüşüleceği açıklandı.

Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs’ta, haftalık PCR testi ile karşılıklı geçişlerin başlayacağını duyururken, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ise henüz kararını duyurmadı.

CNA’ya göre toplum liderlerinin müzakereciler Mavroyiannis ve Olgun, Pazartesi günü geçiş meselesini görüşecek.

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ile Kıbrıs Türk müzakereci Ergün Olgun'un 31 Mayıs Pazartesi günü telekonferans aracılığıyla geçişlerle ilgili son kararı vereceği bildirildi.