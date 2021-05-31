Geçişler için prosedür karar bekliyor

Kuzey ile güney arasında karşılıklı geçişlerin başlaması konusunun bugün netlik kazanması bekleniyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, kuzeyle güney arasındaki karşılıklı geçişlerin yeniden başlaması konusunun bugün netlik kazanacağını belirtirken Başbakan Ersan Saner’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

Gazete, kapıların karşılıklı geçişlere açılmasının kesin kabul edildiğini, sadece prosedürün nasıl olacağının karara bağlanmasının beklendiğini belirtirken Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bugün Kıbrıslı Türk müzakereci Ergün Olgun’la telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.

Haberde, Mavroyannis’in bugün ayrıca BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la da bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği vurgulandı.

