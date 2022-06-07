CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayatı her alanda pahalılaştığına ve alım gücünün gerilediğine dikkat çekerek “en alt gelir seviyesine öncelik verilerek acil ve bütünsel bir ‘toplumu koruma programı’na ihtiyaç olduğunu” söyledi. “Aksi halde bu halk için çok geç olacak” diyen Erhürman maaşlara ve asgari ücrete yapılacak artışın ardından alınan ücretlerin ertesi gün erimeye başlayacağına vurgu yaptı.

“Hükumet demokratik fukaralaştırma çabalarıyla meşgulken ekonomik fukaralaşma açısından bıçak kemiği deldi geçti” diyen Erhürman sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ekmek 7 TL. Sterlin 21 TL. Akaryakıt zammı yolda. Yapılan, indirileceği söylenen ama sadece Mart ayı için indirilen okkalı elektrik zammının üstüne eklenecek yeni elektrik zammı da öyle.

Bu arada Maliye'nin gelirleri artıyor. Çünkü Türk Lirasının değer kaybı dolayısıyla oluşan zamlar, vergiler aracılığıyla Maliye'nin kasasına düşen miktarı artırıyor.

"Hükumet"in hayat pahalılığını bu ay vermeyi görüştüğünü öğreniyoruz. Oysa Haziran'da ciddi bir hayat pahalılığı oluşacağı belli. Bu durumda Haziran hayat pahalılığının maaşlara yansıması belki sonbahara kalacak. Yani hayat pahalılığı ödendiği günün ertesi günü yeniden erimeye başlayacak.

Bu arada belediyelerin gelirlerinde artma yok. Onların gelirleri Maliye gibi TL değer kaybettikçe artmıyor. Ama personellerine hayat pahalılığını onlar da ödemek zorunda. Pek çoğu ödeyemeyecek. Çünkü giderleri de döviz üzerinden artıyor! O zaman herhalde birileri yine "belediyeler battı" deyip bunu "yapısal bir sorun" olarak lanse etmeye kalkacak! Asgari ücrette de durum aynı. Hayat pahalılığı oranında artırılması görüşülecek. Mayıs hayat pahalılığı baz alınırsa Haziran'daki hayat pahalılığı ile birlikte hemen ertesi gün erimeye başlayacak.

Hükumet demokratik fukaralaştırma çabalarıyla meşgulken ekonomik fukaralaşma açısından bıçak kemiği deldi geçti. En alt gelir seviyesine öncelik verilerek acil ve bütünsel bir "toplumu koruma programı"na ihtiyaç var! Aksi halde bu halk için çok geç olacak!