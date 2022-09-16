Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, 2022-2023 öğretim yılı ikinci üniversite kayıtları 17 Ekim’de sona erecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Lefkoşa Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, üniversite okuyan veya mezun olan adayların okuduğu bölüm dışında ikinci üniversite kapsamındaki bölümlerden herhangi birine sınavsız kayıt yaptırabileceği belirtildi.

2022-2023 öğretim yılı Anadolu Üniversitesi af kapsamı kayıtları ise 30 Eylül’de sona erecek.

Başvurular, aoskayit.anadolu.edu.tr adresine yapılabilecek.