AB'den bin 80 doz aşı geldi

AB tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tahsis edilen aşı dozundan bin seksen doz Pfizer COVID-19 aşısı, bu sabah Kıbrıs’ın kuzeyine teslim edildi.

Aşılar, İki Toplumlu Sağlık Komitesi vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı'na ulaştırılacak.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Dr Cenk Soydan, aşıları Kermiya geçiş noktasında, komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Dr. Leonidas Fylachtou'den teslim aldı.

Soydan, teslimat sonrası basına kısa bir açıklama yaptı. Soydan, 1080 kişiye yapılacak aşının ilk dozunu teslim aldıklarını, ikinci partinin bir ay içerisinde gelmesi beklendiğini söyledi. 400 bin doz talep edildiğini aktaran Soydan, "gelecek olan sevkiyatlardan bize de verileceği söylendi ancak bunların takvimi belli değil " dedi. Aşıların ilk etapta sağlıkcılar ve 65 yaş üzeri kişilere yapılacağını da söyledi.