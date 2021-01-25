Güneyden yeni Pfizer / Biontech aşılar geldi

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden Kıbrıslı Türklere de gönderdiği Pfizer / Biontech aşılarının ikinci partisi teslim alındı.

İkinci parti olarak göndeirlen 1170 aşı Kermiya Barikatı'nda Sağlık Bakanlığı yetkililerinde teslim alındı.

Daha önce de 1080 doz Pfizer Biontech aşısı teslim alınmış, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde 65 yaş üzeri kişilere yapıldığı açıklanmıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği tarafından gönderilen ve 65 yaş üzeri kişilere yapılan 1080 doz Pfizer Biontech aşısının ilk partisinin yapımının tamamlandığını açıklamıştı. Salı gününden itibaren Pfizer Biontech için yeni aşılamanın başlayacağını da açıklayan Pilli, yeni partinin de yine randevu sistemiyle 65 yaş üzerine uygulanacağını duyurmuştu.

Soydan: "Pandemi Hastanesi'ne yatılı hasta alınmaya başlandı"

Doktor Cenk Soydan aşıların özel kalıpta geldiğini ifade etti. Soydan, Pandemi Hastanesi'ne yatılı hasta alınmaya başladığını da belirtti.