ABD'de kuş gribi vakaları yükselişe geçti

ABD'de kuş gribi salgını yayılmaya başladı. Kaliforniya eyaletinde kuş gribi (H5N1) vakalarında gözlemlenen artış sonucu "acil durum" ilan edildi.

Kaliforniya Valilik Ofisinden yapılan açıklamada, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney Kaliforniya çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla "acil durum" kararı alındığı bildirildi.

Halk için hastalık riskinin şu anda "düşük seviyede" seyrettiğini ifade eden Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır." ifadesini kullandı.