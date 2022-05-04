ABD Merkez Bankası Fed 50 baz puanlık faiz artırımına gitti

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından 50 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına yükseltti. Böylece 2000 yılından bu yana ilk kez 50 baz puanlık bir artırıma gidilmiş oldu.

Fed mart toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmıştı.