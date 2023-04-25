ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde yeniden aday olacak

ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden, "Her neslin demokrasi ve temel özgürlükleri için ayağa kalkmak zorunda kaldığı bir zaman vardır. Bunun da bizim zamanımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, 3 dakikalık bir video ile 5 Kasım 2024'te yapılacak seçimde yarışacağını açıkladı.

"Özgürlük" diyerek başlayan ve ABD Kongresi'ne düzenlenen saldırıdan görüntülerin yer aldığı videoda kürtaj hakları, demokrasinin korunması, oy kullanma hakkı ve sosyal güvenlik imkanlarına değiniliyor.

80 yaşındaki Biden'ın sesinin kullanıldığı videoda Amerikalıların "Ruhları için savaştığı" söyleniyor, "Bu işi bitirelim" deniyor.

ABD'nin en yaşlı başkanı olan Biden, 2024'teki adaylığında bir kez daha Amerikalıların güvenini istedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ın da bir dönem daha başkan yardımcılığı için yarışacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD medyası, Joe Biden'ın kapmanya yöneticisinin Beyaz Saray Danışmanı Julie Chavez Rodriguez olacağını açıklamıştı.

Daha önce Georgia Senatörü Raphael Warnock'un kampanya yöneticisi görevini yürüten Quentin Fulks ise Rodriguez'in yardımcılığını yapacak.

Eski başkan Donald Trump da Kasım'da başkanlık seçimleri için adaylığını açıklamıştı.

Trump'ın başkan adayı olabilmesi için Cumhuriyetçi Parti'deki adaylık yarışını kazanması gerekiyor.

76 yaşındaki eski başkanın partideki en büyük rakibinin Florida Valisi Ron DeSantis olduğu düşünülüyor.

Trump, Florida'daki Mar-a-Lago konutunda Amerikan bayrağıyla kaplanmış gösterişli bir balo salonunda toplanan yüzlerce destekçisine yaptığı açıklamada "Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor" demişti.