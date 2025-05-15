AB içinde en uzun Yunanlılar çalışıyor

Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2024 yılında en uzun haftalık çalışma saatlerini uygulayan ülke oldu.

Eurostat verilerine göre Yunanistan’da çalışanlar, işlerinde haftada ortalama 39,8 saat geçirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre bu rakam, Yunanistan’ı, haftalık çalışma saatleri sıralamasında üyesi olduğu AB ülkeleri arasında ilk sıraya yerleştirdi.

Haftalık 39 çalışma saatiyle Bulgaristan ikinci sırada yer alırken, Polonya haftada 38.9, Romanya ise 38.8 saatle sıralamaya üçüncü ve dördüncü girdi.

Eurostat verilerinde Bulgaristan’ın haftalık çalışma sürelerinde 2023’e göre değişim göstermediği notu da düşüldü.

Avrupa Birliği’nde 29 ile 64 yaş arasındaki tam ve yarı zamanlı istihdam edilenler dahil tüm çalışanların haftalık ortalama çalışma süresi 36 olarak kaydedildi.

Bu rakam, 2023 yılındaki 36,1 saatten hafif bir düşüşe işaret ederken, 2014 yılındaki 37,0 saate göre daha belirgin bir azalma gösteriyor.

Ölçeğin diğer ucunda, Hollanda, haftalık ortalama 32,1 saat ile en kısa çalışma süresine sahip ülke oldu. Hollanda’yı Danimarka, Almanya ve Avusturya izlerken; bu ülkelerin her birinde ortalama haftalık çalışma süresi 33,9 saat olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği’nde en uzun haftalık çalışma saatlerinin görüldüğü sektörler şöyle sıralandı:

“Tarım, ormancılık ve balıkçılık 41,2 saat; madencilik ve taş ocakçılığı 38,8 saat; inşaat sektörü 38,7 saat.”

Buna karşılık, en kısa ortalama haftalık çalışma saatlerine sahip sektörler ise “Ev hizmetleri (hanehalklarının işveren olduğu işler) 26,7 saat; eğitim 31,9 saat ve sanat, eğlence ve rekreasyon 32,9 saat” olarak sıralanıyor.