9551 test, 35'i yerel 43 pozitif vaka
"Toplam 9551 test yapıldı, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9551 olup, 35'i yerel 43 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 35 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-3 / Hamitköy-2 / Haspolat-1 / Lefkoşa Merkez-1/ Taşkınköy-1/ Yenikent-1/ Yenişehir-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Lapta-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Beylerbeyi-1/ Yukarı Girne-1/ Karakum-1/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1 / Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Tatlısu-1 / Akdoğan-3 / Yeniboğaziçi-1
İskele
Boğaz-1
Lefke
Doğancı-1
29 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9551
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 35
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.463. 451
Toplam Vaka Sayısı: 8065
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 294
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4309
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 240
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 379
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3062
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 17.607