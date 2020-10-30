Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Buse Hasyılmaz'a ulaşmak için enkaz içinde lazer ışıklı kontrol yapıldı. Isının uyarı verdiği yerde kazı yürütülüyor. Aramada termal kamera da kullanılıyor.

Buse, 9,5 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Buse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Buse ile birlikte bir erkek daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Enkazdaki çalışmalar devam ediyor.