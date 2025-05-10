“8 inşaatın faaliyeti durduruldu, 8’ine uyarı verildi, 8 işçinin ‘kaçak’ çalıştırıldığı tespit edildi”

Çalışma Dairesi, altı ilçede iş sağlığı ve güvenliği denetimi gerçekleştirdi, 8 inşaatın faaliyetleri durduruldu, 8 inşaata ise yazılı uyarı verildi. Yapılan kayıt dışı işçi denetimlerde ise, 10 inşaat teftiş edilerek 41 çalışan denetlendi. 8 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi, 347 bin 680 TL tutarında idari para cezası kesildi. Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre müfettişler, 8 Mayıs Perşembe gün toplamda 18 inşaat denetledi. Açıklamada, 8 inşaatın faaliyetlerinin Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından durdurulduğu, 8 inşaata ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki eksikliklerini gidermesi amacıyla Daire tarafından yazılı uyarı verildiği belirtildi. Çalışma Dairesi açıklamasında, kayıt dışı işçi denetimlerde ise, 10 inşaatın teftiş edilerek 41 çalışan denetlendiği ve 8 işçinin kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, işçilerin kaçak çalıştırılmasıyla ilgili 347 bin 680 TL tutarında idari para cezası kesildiği belirtildi. Açıklamada, “denetimlerin, inşaatlar başta olmak üzere tüm sektörde etkin olarak süreceği” ifade edildi, “denetimler artacak” vurgusu yapıldı.